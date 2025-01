PF apreende 526 kg de maconha em embarcação no Rio Paraná, em Naviraí

A Polícia Federal apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (13), 526 kg de maconha durante um patrulhamento no Rio Paraná. A droga estava sendo transportada em uma embarcação conduzida por dois indivíduos, que foram presos em flagrante. O caso aconteceu em Naviraí, distante 358 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente e o barco foram apreendidos. Os ocupantes da embarcação foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Naviraí, onde passaram pelos procedimentos de Polícia Judiciária e aguardam audiência de custódia.

A identificação dos autores não foi divulgada até o momento.

