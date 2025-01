Calendário de acionamento de bandeiras tarifárias para 2025 já está disponível

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta segunda-feira (13/1) o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias que irão vigorar a cada mês no decorrer do ano de 2025. Após estudos técnicos sobre as condições de geração de energia elétrica em todo o País, a Aneel divulga, nas datas previstas, a cor da bandeira que estará vigente no mês seguinte.

Neste mês de janeiro, a bandeira é verde, indicando que não haverá custo adicional nas contas dos consumidores de energia elétrica. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel para sinalizar o custo real da energia gerada.

Confira o calendário previsto para divulgação das bandeiras tarifárias em 2025

Fevereiro/25 31/01/2025 Março/25 28/02/2025 Abril/25 28/03/2025 Maio/25 25/04/2025 Junho/25 30/05/2025 Julho/25 27/06/2025 Agosto/25 25/07/2025 Setembro/25 29/08/2025 Outubro/25 26/09/2025 Novembro/25 31/10/2025 Dezembro/25 28/11/2025 Janeiro/26 23/12/2025

Mais informações sobre bandeiras tarifárias em https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/tarifas/bandeiras-tarifarias