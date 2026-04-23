Pescadores encontram corpo de homem sem identificação no Rio Aquidauana; caso é investigado

O corpo de um homem foi localizado na manhã desta quinta-feira (23) no Rio Aquidauana, em Anastácio, cidade distante 138 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encontrada por pescadores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver estava a cerca de 500 metros abaixo de um frigorífico da região, preso em galhos na margem esquerda do rio. A estimativa é de que o homem tenha aproximadamente 50 anos, mas até o momento ele não foi identificado.

Pescadores que passavam pelo local avistaram o corpo, que usava bermuda jeans clara e camisa azul, e acionaram o resgate.

A equipe dos bombeiros retirou a vítima da água e fez o transporte até a base em Anastácio, onde o corpo permanece à espera dos trabalhos da perícia.