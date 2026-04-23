Sábado tem Mutirão Todos em Ação no Jardim Anache

O Jardim Anache recebe, neste sábado (25), a segunda edição de 2026 do Mutirão “Todos em Ação”, levando serviços gratuitos e cidadania diretamente para a população da região urbana do Segredo.

A ação será realizada a partir das 8h, na Escola Municipal Professor João Cândido de Souza, localizada na Rua Abrão Anache, 1273, com atendimentos até às 13h.

Moradores do bairro e comunidades vizinhas terão acesso a mais de 300 serviços gratuitos em um só lugar, incluindo emissão e atualização de documentos, vacinação, atendimentos de saúde, orientações sociais e jurídicas, além de atividades culturais, recreativas e educativas para toda a família.

O mutirão é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal, Fecomércio MS, Senac e diversas instituições, com o objetivo de aproximar os serviços públicos da população e promover mais qualidade de vida nos bairros.

Também estarão disponíveis serviços como corte de cabelo, atendimento veterinário e diversas ações voltadas ao bem-estar da população. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais e uma cópia.

Serviço:

Data: 25 de abril (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: Escola Municipal Professor João Cândido de Souza

Endereço: Rua Abrão Anache, 1273 – Jardim Anache, Campo Grande/MS

Por Prefeitura de Campo Grande