Umidade pode cair a 20% e coloca regiões de MS em alerta nesta quinta (23)

Aviso do Inmet vale até 18h e atinge quatro áreas do Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso de baixa umidade do ar para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (23). O alerta começou às 10h e segue até as 18h, com grau de severidade classificado como perigo potencial.

De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% ao longo do dia, índices considerados baixos e que exigem atenção, principalmente nas horas mais quentes.

O aviso abrange as regiões leste, sudoeste, Pantanal sul-mato-grossense e centro-norte do Estado.

Mesmo com baixo risco de incêndios florestais, o cenário pode trazer impactos à saúde, como ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto respiratório.

Entre as orientações estão o aumento da ingestão de líquidos, a redução de atividades físicas nos períodos mais secos e a recomendação de evitar exposição direta ao sol nas horas de maior calor.

Em caso de necessidade, a população pode buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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