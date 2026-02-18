Idoso de 72 anos é vítima de golpe em Nova Andradina e tem R$ 4 mil transferidos sem autorização

Um idoso de 72 anos foi vítima de golpe em Nova Andradina, a 280 km de Campo Grande, após um conhecido se oferecer para carregar seu celular. Durante a ação, o homem teve R$ 4.050 transferidos de sua conta via PIX sem autorização, valor que o suspeito alegou ter usado para pagar um agiota.

O idoso registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil depois de comprar quatro cabeças de gado em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. Ele relatou que o suspeito o acompanhou durante todo o processo de compra e transporte do gado, inclusive na ida ao banco para efetuar o pagamento de R$ 9 mil ao vendedor. Mais tarde, enquanto estavam em uma padaria, o celular do idoso descarregou e o colega se ofereceu para carregá-lo, ficando sozinho com o aparelho.

Além da transferência via PIX, o idoso identificou compras não autorizadas realizadas com seu cartão: R$ 500 em uma loja, R$ 40 em supermercado e R$ 125 em produtos elétricos, possivelmente realizadas pelo mesmo suspeito. A Polícia Civil registrou o caso como furto e dará continuidade às investigações, apesar de a vítima possuir poucas informações sobre o autor, sabendo apenas que o pai dele trabalha como taxista.

