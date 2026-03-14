Perna de mulher atropelada é encontrada a 50 metros do local do acidente em Campo Grande

A perna da mulher de 42 anos que foi atropelada na madrugada de sábado (14) foi arremessada a cerca de 50 metros do ponto do impacto e encontrada em frente à lixeira de uma residência na Travessa Ômega, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

A vítima foi atingida por um veículo enquanto atravessava a Rua Brilhante. Com a força da colisão, a perna esquerda foi arrancada e lançada para outra via. O motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações, a mulher já havia sido socorrida quando a perna foi encontrada. No momento do atendimento, as equipes de resgate não conseguiram localizar o membro e a vítima foi encaminhada ao hospital sem ele.

O caso segue sob investigação para identificar o veículo e o condutor envolvidos no acidente.

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