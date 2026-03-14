Homem é agredido com barra de ferro em borracharia após discussão em Dourados

Um homem de 56 anos ficou ferido após ser agredido com uma barra de ferro dentro de uma borracharia no Jardim Clímax, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (13) .

Quando os policiais chegaram ao local, foram informados de que a vítima já havia sido socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital da Vida. A equipe então se deslocou até a unidade de saúde para colher o depoimento.

No hospital, o homem relatou que havia acabado de chegar à borracharia quando foi atacado com socos no rosto. Em seguida, segundo ele, o suspeito pegou uma barra de ferro e continuou as agressões.

Após ouvir a vítima, os policiais localizaram o suspeito na residência dele. O homem apresentou uma versão diferente para o ocorrido. Segundo o relato, um funcionário da borracharia teria o ameaçado anteriormente com uma faca, o que o levou até o estabelecimento para tirar satisfação.

O funcionário citado também foi localizado pela polícia e negou a acusação. Ele afirmou que, na verdade, houve um acidente de trânsito envolvendo o agressor e que, durante a discussão, o homem teria dado um soco no vidro de um carro, machucando o próprio braço.

Diante das versões divergentes, os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. A barra de ferro usada na agressão foi encontrada e apreendida.

A vítima permanece internada no Hospital da Vida.