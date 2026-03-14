Homem se joga contra carro na Avenida Gury Marques e motorista fica abalada em Campo Grande

Um homem ficou ferido após se jogar contra um carro na noite de sexta-feira (13), na Avenida Gury Marques, em frente à rodoviária de Campo Grande. Ele foi socorrido consciente pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para atendimento médico.

De acordo com informações apuradas no local, o homem teria se lançado na frente de um Fiat Argo que seguia pela avenida no sentido Centro–bairro. O semáforo, segundo relatos, estava aberto para a passagem do veículo no momento do ocorrido.

Com o impacto, o para-brisa do carro ficou destruído. A motorista, de 35 anos, que voltava do trabalho, ficou muito abalada e também precisou receber atendimento dos bombeiros. O pai e uma amiga dela estavam no local no momento do acidente.

Testemunhas relataram que o homem aparentava estar embriagado e já teria tentado se jogar na frente de outros veículos na região durante a noite.

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito também foram acionadas para atender a ocorrência.