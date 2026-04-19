Passageiro fica preso às ferragens após carro bater em caminhão na MS-276; motorista é preso por embriaguez

Um homem de 52 anos ficou preso às ferragens após o carro em que estava bater na traseira de um caminhão parado na MS-276, em Batayporã, a 309 quilômetros de Campo Grande, na noite deste sábado (18).

Conforme o boletim de ocorrência, o veículo VW Parati seguia no sentido Anaurilândia/Batayporã quando colidiu contra um caminhão Volvo/NH com semirreboque, que estava parado na rodovia devido a uma falha mecânica. O motorista do carro, um chefe de pedreiro de 50 anos, não conseguiu frear ou desviar a tempo.

Com o impacto, o passageiro, que ocupava o banco dianteiro, ficou preso nas ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com um ferimento profundo no pescoço e encaminhado ao Hospital Regional de Nova Andradina. Apesar da gravidade inicial, a unidade informou que ele não corre risco de vida.

Ainda segundo o registro, a Polícia Militar Rodoviária realizou o teste do bafômetro nos condutores. O motorista do caminhão não havia ingerido álcool. Já o condutor da Parati apresentou 0,54 mg/L, índice acima do permitido por lei.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, onde permanece à disposição da Justiça.