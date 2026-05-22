Pane mecânica em caminhonete leva Choque a apreender 1,6 tonelada de maconha em Sidrolândia

Uma pane mecânica em uma caminhonete Nissan Frontier acabou levando policiais do BPMChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar) a apreenderem 1,6 tonelada de maconha e prenderem três homens nesta quinta-feira (21), em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande.

Foram presos Marcos Paulo Simão, de 48 anos, Marco Antônio Maciel de Souza, de 25, e Alisson Freitas Palmeira, de 26 anos. Segundo informações apuradas, o grupo atuava no transporte de drogas entre o distrito de Vista Alegre e Campo Grande.

A ocorrência começou após denúncia de que uma caminhonete estava parada de forma irregular entre a pista e o acostamento da BR-060, na saída da cidade. Durante o deslocamento, os policiais visualizaram a Frontier sendo rebocada por um semirreboque do tipo “asa delta” até uma residência localizada no Bairro São Bento.

Apesar de perderem contato visual por alguns minutos, os militares conseguiram localizar os suspeitos. Conforme o registro policial, Marcos Paulo e Marco Antônio empurravam a caminhonete para dentro do imóvel, enquanto Alisson permanecia ao lado de um Chevrolet Vectra Hatch preto estacionado em frente à residência.

Ao perceber a chegada da equipe, Alisson tentou fugir, mas foi abordado. Durante vistoria na Nissan Frontier, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha escondidos sob um lençol preto, sobre os bancos traseiros e também na carroceria do veículo.

No quintal da casa, os militares localizaram ainda um Fiat Cronos branco carregado com mais tabletes da droga no interior e no porta-malas. O carro apresentava sinais identificadores adulterados e possuía registro de roubo ou furto.

Ao todo, foram apreendidos 1.744 tabletes de maconha, totalizando 1.688 quilos da droga. Conforme a investigação, a carga saiu de Vista Alegre e teria como destino final Campo Grande.

Em depoimento, Marcos Paulo relatou à polícia que veio de Uberlândia (MG) e estava em Mato Grosso do Sul havia cerca de 30 dias. Ele afirmou que recebia R$ 1,5 mil por viagem para conduzir veículos carregados de droga entre Vista Alegre e a Capital.

Já Marco Antônio contou que receberia R$ 5 mil para levar o Fiat Cronos até Campo Grande. Segundo ele, o grupo viajava em comboio, com a Frontier transportando a droga e o Vectra atuando como “batedor”.

Os envolvidos disseram ainda que um Fiat Uno branco dava apoio até a entrada de Sidrolândia, momento em que o Vectra assumia o acompanhamento da carga. A caminhonete apresentou defeito mecânico nas proximidades da cidade e foi rebocada até a residência para receber reparos antes da continuidade da viagem.

As investigações apontaram também que Alisson seria responsável por guardar os veículos no imóvel onde mora e auxiliar no acompanhamento do transporte até Campo Grande. Conforme a polícia, o Chevrolet Vectra utilizado por ele possuía antena de internet via satélite Starlink, usada para manter sinal de internet durante o trajeto e auxiliar na logística do grupo.

O mecânico responsável pelo reboque da caminhonete foi ouvido e afirmou desconhecer a existência da droga nos veículos. Segundo ele, foi contratado apenas para retirar a Frontier da rodovia e levá-la até o imóvel.

Durante checagem, os policiais constataram que o Fiat Cronos utilizava placas falsas e que o veículo original possuía registro de roubo ou furto. A Nissan Frontier também apresentava adulteração nos sinais identificadores.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia. Além da droga, a polícia apreendeu os veículos utilizados pelo grupo, aparelhos celulares e dinheiro.

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