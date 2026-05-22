Homem é preso após ameaçar e agredir policiais e apontar simulacro de arma de fogo no rosto de caminhoneiro, na Vila Nova Campo Grande

Um caminhoneiro, de 49 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi ameaçado e agredido por um homem, de 29 anos na noite de quinta-feira (21), na região da Vila Nova Campo Grande, em Campo Grande. O suspeito acabou preso pela Força Tática da 5ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar).

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o motorista aguardava o carregamento do caminhão em frente a um estabelecimento comercial quando o suspeito saiu de uma residência próxima e começou a intimidá-lo.

O homem teria dado tapas no peito da vítima e apontado um simulacro de arma de fogo em direção ao rosto do caminhoneiro. Após as ameaças, ele retornava para dentro do imóvel, mas voltava em seguida para continuar com as intimidações.

A Polícia Militar foi acionada e, ao perceber a chegada da equipe da Força Tática, o suspeito correu para dentro da casa. Durante a abordagem, ele tentou resistir à prisão, tentando ferir os militares com socos e chutes.

No interior da residência, os policiais localizaram um simulacro de revólver e porções de drogas. A esposa do suspeito também teria interferido na ação policial, causando tumulto durante a ocorrência. Ela negou qualquer ligação com os entorpecentes, enquanto o homem assumiu a posse das substâncias apreendidas.

Ainda conforme a ocorrência, durante o encaminhamento para a Depac-Cepol, o suspeito ameaçou os policiais e afirmou que “seria do crime” e que haveria represálias.

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