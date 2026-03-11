Maus tratos: criança de quatro anos é encontrada perdida e com roupas sujas no Aero Rancho e caso é investigado

Uma criança de 4 anos foi encontrada andando sozinha por um vizinho e o caso é investigado como maus-tratos e abandono de incapaz. O caos aconteceu na noite desta terça-feira (10), no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O morador passava pela Rua da Divisão quando avisou o menino.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, agentes do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) foram acionados por um estudante. Ele alegou que um menino estava andando pela rua e aparentava estar perdido. Ainda segundo ele, a criança estava acompanhada de um homem e não soube dizer onde morava.

Quando questionada sobre o homem, a criança afirmou que ele era o seu tio. Entretanto, o acompanhante afirmou que não conhecia o menino e saiu do local.

Após a chegada da polícia, o menino disse seu nome, idade e o nome de seu pai, mas os militares não entenderam a maioria das coisas que ele falava. Além disso, ele estava assustado e com as roupas sujas.

Diante disso, os policiais fizeram rondas pela região para tentar localizar o paradeiro de algum responsável, mas não obtiveram sucesso. Segundo os agentes, foram realizadas conversas com vizinhos, que tiraram foto da criança e postaram no grupo do bairro, informando que os pais deveriam buscá-lo na delegacia. Nenhum dos moradores entrevistados reconheceu o menor.

Ele foi levado para a Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada) e ouvido em depoimento especial. Contatado o crime de meus tratos, o Conselho Tutelar foi acionado.

Até o momento não há registros se os responsáveis foram identificados.