MS tem 83 vagas abertas em concursos e seleções com salários de até R$ 13 mil

A semana começou com boas oportunidades para quem busca ingressar no serviço público em Mato Grosso do Sul. Estão disponíveis 83 vagas distribuídas entre concursos públicos e processos seletivos, com salários que podem chegar a R$ 13 mil. No momento, três seleções estão com inscrições abertas: duas do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e uma da Prefeitura de Sete Quedas.

Na administração municipal de Sete Quedas, estão abertas duas vagas temporárias para os cargos de nutricionista e psicólogo. Ambas as funções exigem jornada de 40 horas semanais e oferecem remuneração de R$ 5.000,00. As inscrições serão presenciais entre os dias 22 e 24 de abril, das 8h às 11h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Monteiro Lobato, nº 749, no Centro da cidade.

Já o IFMS lançou dois editais para concursos públicos. O primeiro é voltado à contratação de professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com 20 vagas em diversas áreas. O salário inicial é de R$ 6.134,34, podendo chegar a R$ 13 mil, dependendo da titulação do candidato aprovado. A seleção será composta por três etapas: prova objetiva, prova de desempenho didático e avaliação de títulos. A taxa de inscrição é de R$ 150.

O segundo edital do IFMS oferta 61 vagas para cargos técnico-administrativos em educação, com exigência de níveis médio, técnico e superior. A taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 110, conforme o cargo escolhido. Ambos os concursos são organizados pelo Instituto AOCP, e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora.

Os editais completos com todas as informações podem ser acessados no site oficial do IFMS e da Prefeitura de Sete Quedas.