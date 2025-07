Segunda-feira tem temperaturas em elevação em MS

Nesta segunda-feira (21), as temperaturas estarão em elevação, com valores que podem atingir 28-33°C, principalmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul. Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 10-15°C e máximas entre 25-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-20°C e as máximas entre 30-32°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-15°C e máximas entre 28-33°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 28-30°C. Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do sábado com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Com informações do Cemtec.

