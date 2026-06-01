Padrasto é procurado suspeito de fingir dormir para estuprar enteada de 10 anos, em Amambaí

Um homem, de 34 anos, que não teve suas informações divulgadas, está sendo procurado pela polícia, após suspeita de estupro de vulnerável contra a enteada, de 10 anos. O caso aconteceu na Aldeia Indígena Limão Verde, em Amambaí, a 354 quilômetros de Campo Grande, na noite deste domingo (31).

Segundo informações do boletim de ocorrência, agentes da Policia Militar foram acionados pelo chefe da aldeia por volta das 19h12. A vítima relatou que mora com a avó e no dia, foi levar a irmã, de 2 anos, na casa da mãe. No local, o padrasto, que fingia dormir, a agarrou pelo braço e a forçou a ter relações sexuais.

No momento do crime, a mãe da vítima retornou a residência e flagrou o estupro.

Já o tio da menina, informou que a mãe saiu correndo atrás do autor no meio da vegetação, e até o encerramento da ocorrência não havia retornado. Nenhum dos dois foi encontrado.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e depois foi encaminhada para o Hospital Regional. Ela passou por exames e ficou mantida em observação, para os protocolos preventivos contra infecções sexualmente transmissíveis.

O nome do autor fornecido por parentes, não foi encontrado no sistema da Policia Militar. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai para investigação.

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