Rede de esgoto avança na região do Nova Lima e impacta diretamente no desenvolvimento infantil

Além de benefícios para a saúde, acesso ao esgotamento sanitário afeta no desenvolvimento e na frequência escolar infantil

Mais do que infraestrutura, a chegada da rede de esgoto representa mais saúde, qualidade de vida e melhores oportunidades para as crianças. Em Campo Grande, bairros que recebem as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário passam a contar com um serviço que contribui diretamente para a redução de doenças e para a melhoria da rotina escolar de milhares de famílias.

Um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil, em outubro de 2024, apontou que cerca de 6,6 milhões de crianças brasileiras de até seis anos se afastaram de creches, escolas e atividades sociais por problemas relacionados à falta de saneamento básico.

O levantamento, baseado em dados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, também revelou que aproximadamente 4 a cada 10 crianças nessa faixa etária precisaram interromper atividades rotineiras devido a doenças associadas à ausência de coleta e tratamento de esgoto, como diarreia, rotavírus e outras doenças de veiculação hídrica.

O estudo ainda destaca impactos no desenvolvimento infantil e na aprendizagem. De acordo com os dados analisados pelo Trata Brasil, estudantes sem acesso adequado ao saneamento apresentaram desempenho inferior em avaliações educacionais, além de maior incidência de faltas escolares causadas por doenças recorrentes.

Na região atendida pelas obras, a expectativa também é positiva para a comunidade escolar. Para a diretora da EMEI Michel Scaff, Irene Távora, o impacto da chegada da rede de esgoto será sentido diretamente no dia a dia das crianças e das famílias.

“A rede de esgoto é qualidade de vida, saúde e bem-estar para toda a população. O impacto para as crianças será totalmente positivo e elas serão mais saudáveis”.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 893 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

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