Operação Visa-Protege apreende emagrecedores ilegais em centro de distribuição

Uma força-tarefa entre a Vigilância Sanitária e os Correios desarticulou um esquema sofisticado de tráfico de medicamentos irregulares em Mato Grosso do Sul. A Operação Visa-Protege, focada no monitoramento de encomendas suspeitas no CDT (Centro de Distribuição e Triagem) de Campo Grande, resultou na apreensão de 1 tonelada de produtos, avaliados em aproximadamente R$ 10 milhões.

As investigações apontam um fluxo logístico consolidado, onde os medicamentos entram no Brasil pela fronteira com o Paraguai, chegam a Mato Grosso do Sul e são postados via postal com destino prioritário à região Nordeste.

Para tentar burlar a fiscalização e o raio-X dos Correios, os criminosos utilizam métodos inusitados de ocultação. Entre os itens apreendidos, medicamentos foram encontrados dentro de cabeças de bonecas e ursos de pelúcia, potes de creme de beleza e caixas de erva de tereré.

A lista de substâncias confiscadas inclui nomes como TG, Lipoless, Tirzec e Retratutida. Todos são proibidos pela Anvisa por não possuírem registro, controle sanitário ou rastreabilidade.

O consumo desses emagrecedores “piratas” representa um risco grave, pois o consumidor final não tem garantias sobre a composição real das substâncias ou as condições de armazenamento durante o trajeto.

Todo o material, que representa um prejuízo milionário para o mercado clandestino, está sob custódia da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Nas próximas semanas, a carga será destruída. O processo de incineração será realizado em parceria com a Polícia Civil, seguindo o mesmo protocolo rigoroso utilizado para o descarte de drogas ilícitas, garantindo que o material não retorne ao mercado consumidor.

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