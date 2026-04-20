Incêndio atinge casa em Amambai e policial de folga ajuda a resgatar moradores

Um incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de domingo (19), na região da Vila Graziela, em Amambai. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, o fogo teria começado possivelmente após um curto-circuito na rede elétrica, conforme relato do morador. As chamas se espalharam rapidamente pela varanda, cozinha e quartos da casa.

Segundo o site A Gazeta News, antes mesmo da chegada das equipes, um policial militar de folga ajudou no resgate dos moradores. O soldado relatou que estava em uma chácara próxima quando percebeu a fumaça e foi até o local.

Com apoio de populares, ele conseguiu retirar um homem de 49 anos, que é cadeirante, além da mãe dele, uma idosa, que estavam dentro da residência no momento do incêndio. Também foram retirados alguns pertences da família.

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e a ocorrência terminou sem vítimas.

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