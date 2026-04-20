“Mais bem-estar e tranquilidade para nossas famílias”: população destaca avanço da rede de esgoto

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Obras seguem em ritmo contínuo na Capital e beneficiam moradores em diferentes regiões; confira os locais

Entre os dias 20 e 24 de abril, as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário avançam em diferentes regiões de Campo Grande, levando mais qualidade de vida, saúde e valorização para os bairros atendidos.

A expansão da rede contempla trechos importantes em bairros como Guanandi II, Vila Eliane, Jardim Centenário, Itamaracá, Tijuca e Estrela Dalva, reforçando o compromisso com a universalização do saneamento e o desenvolvimento urbano da Capital.

Moradora do bairro Jardim Presidente, região que já recebeu as obras em 2026, Ana Gabriela Duarte Fonseca destaca a expectativa positiva com a chegada da infraestrutura. “Eu acredito que vai melhorar bastante. Vai trazer mais bem-estar e tranquilidade para nossas famílias. É uma melhoria que a gente esperava e que significa mais qualidade de vida para todos”, afirma.

Além dos benefícios diretos à saúde e ao bem-estar, a implantação da rede de esgoto também representa mais praticidade no dia a dia dos moradores e contribui para a valorização dos imóveis nas regiões atendidas.

As frentes de trabalho estão devidamente sinalizadas para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Ainda assim, a concessionária orienta que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas regiões em obras e, sempre que possível, busquem rotas alternativas.

Confira as frentes de trabalho:

 

Guanandi II

  • Rua Pres. Tancredo Neves
  • Rua Guaruva
  • Rua Cabedelo
  • Rua Caratinga
  • Rua Cocal
  • Rua Comodoro

Vila Eliane

  • Rua Joaquim Vieira de Almeida

Jardim Centenário

  • Rua Arlindo Vieira
  • Rua Zênio Silva
  • Rua Manoel Marques
  • Rua João de Deus

Itamaracá

  • Rua Deocleciano Dias Bagage
  • Rua Joana Maria de Souza
  • Rua Georgina Pereira Barbosa
  • Rua Naor Lemes Barbosa

Tijuca

  • Av. Conde de Boa Vista
  • Rua Souto Maior
  • Rua Cabo Verde
  • Rua Rio da Prata
  • Rua Marquês de Recife
  • Rua Culuene
  • Rua Alfredo Lisboa
  • Rua Tabira
  • Rua Visconde de Suassuna

Estrela Dalva

  • Rua Irauna
  • Rua do Leão
  • Rua Nascim Abraão
  • Rua Luciana Ota Pérez
  • Rua do Castor
  • Rua do Mangusto
  • Rua Charin

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário faz parte de um ciclo contínuo de investimentos que vem transformando a infraestrutura urbana de Campo Grande, promovendo mais saúde pública, preservação ambiental e dignidade para a população.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 893 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

 

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