“Mais bem-estar e tranquilidade para nossas famílias”: população destaca avanço da rede de esgoto

Obras seguem em ritmo contínuo na Capital e beneficiam moradores em diferentes regiões; confira os locais
Entre os dias 20 e 24 de abril, as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário avançam em diferentes regiões de Campo Grande, levando mais qualidade de vida, saúde e valorização para os bairros atendidos.
A expansão da rede contempla trechos importantes em bairros como Guanandi II, Vila Eliane, Jardim Centenário, Itamaracá, Tijuca e Estrela Dalva, reforçando o compromisso com a universalização do saneamento e o desenvolvimento urbano da Capital.
Moradora do bairro Jardim Presidente, região que já recebeu as obras em 2026, Ana Gabriela Duarte Fonseca destaca a expectativa positiva com a chegada da infraestrutura. “Eu acredito que vai melhorar bastante. Vai trazer mais bem-estar e tranquilidade para nossas famílias. É uma melhoria que a gente esperava e que significa mais qualidade de vida para todos”, afirma.
Além dos benefícios diretos à saúde e ao bem-estar, a implantação da rede de esgoto também representa mais praticidade no dia a dia dos moradores e contribui para a valorização dos imóveis nas regiões atendidas.
As frentes de trabalho estão devidamente sinalizadas para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Ainda assim, a concessionária orienta que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas regiões em obras e, sempre que possível, busquem rotas alternativas.
Confira as frentes de trabalho:
Guanandi II
- Rua Pres. Tancredo Neves
- Rua Guaruva
- Rua Cabedelo
- Rua Caratinga
- Rua Cocal
- Rua Comodoro
Vila Eliane
- Rua Joaquim Vieira de Almeida
Jardim Centenário
- Rua Arlindo Vieira
- Rua Zênio Silva
- Rua Manoel Marques
- Rua João de Deus
Itamaracá
- Rua Deocleciano Dias Bagage
- Rua Joana Maria de Souza
- Rua Georgina Pereira Barbosa
- Rua Naor Lemes Barbosa
Tijuca
- Av. Conde de Boa Vista
- Rua Souto Maior
- Rua Cabo Verde
- Rua Rio da Prata
- Rua Marquês de Recife
- Rua Culuene
- Rua Alfredo Lisboa
- Rua Tabira
- Rua Visconde de Suassuna
Estrela Dalva
- Rua Irauna
- Rua do Leão
- Rua Nascim Abraão
- Rua Luciana Ota Pérez
- Rua do Castor
- Rua do Mangusto
- Rua Charin
A ampliação do sistema de esgotamento sanitário faz parte de um ciclo contínuo de investimentos que vem transformando a infraestrutura urbana de Campo Grande, promovendo mais saúde pública, preservação ambiental e dignidade para a população.
Referência no Saneamento
A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 893 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.
Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.
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