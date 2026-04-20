“Mais bem-estar e tranquilidade para nossas famílias”: população destaca avanço da rede de esgoto

Obras seguem em ritmo contínuo na Capital e beneficiam moradores em diferentes regiões; confira os locais

Entre os dias 20 e 24 de abril, as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário avançam em diferentes regiões de Campo Grande, levando mais qualidade de vida, saúde e valorização para os bairros atendidos.

A expansão da rede contempla trechos importantes em bairros como Guanandi II, Vila Eliane, Jardim Centenário, Itamaracá, Tijuca e Estrela Dalva, reforçando o compromisso com a universalização do saneamento e o desenvolvimento urbano da Capital.

Moradora do bairro Jardim Presidente, região que já recebeu as obras em 2026, Ana Gabriela Duarte Fonseca destaca a expectativa positiva com a chegada da infraestrutura. “Eu acredito que vai melhorar bastante. Vai trazer mais bem-estar e tranquilidade para nossas famílias. É uma melhoria que a gente esperava e que significa mais qualidade de vida para todos”, afirma.

Além dos benefícios diretos à saúde e ao bem-estar, a implantação da rede de esgoto também representa mais praticidade no dia a dia dos moradores e contribui para a valorização dos imóveis nas regiões atendidas.

As frentes de trabalho estão devidamente sinalizadas para garantir a segurança de pedestres e motoristas. Ainda assim, a concessionária orienta que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas regiões em obras e, sempre que possível, busquem rotas alternativas.

Confira as frentes de trabalho:

Guanandi II

Rua Pres. Tancredo Neves

Rua Guaruva

Rua Cabedelo

Rua Caratinga

Rua Cocal

Rua Comodoro

Vila Eliane

Rua Joaquim Vieira de Almeida

Jardim Centenário

Rua Arlindo Vieira

Rua Zênio Silva

Rua Manoel Marques

Rua João de Deus

Itamaracá

Rua Deocleciano Dias Bagage

Rua Joana Maria de Souza

Rua Georgina Pereira Barbosa

Rua Naor Lemes Barbosa

Tijuca

Av. Conde de Boa Vista

Rua Souto Maior

Rua Cabo Verde

Rua Rio da Prata

Rua Marquês de Recife

Rua Culuene

Rua Alfredo Lisboa

Rua Tabira

Rua Visconde de Suassuna

Estrela Dalva

Rua Irauna

Rua do Leão

Rua Nascim Abraão

Rua Luciana Ota Pérez

Rua do Castor

Rua do Mangusto

Rua Charin

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário faz parte de um ciclo contínuo de investimentos que vem transformando a infraestrutura urbana de Campo Grande, promovendo mais saúde pública, preservação ambiental e dignidade para a população.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 893 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

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