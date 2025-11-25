Operação Successione prende familiares de deputado e mira expansão de quadrilha do jogo do bicho

A 4ª fase da Operação Successione mobilizou forças policiais em Mato Grosso do Sul e outros três estados nesta terça-feira (25), resultando em 47 mandados de prisão e de busca e apreensão. Entre os alvos estão o pai e dois irmãos do deputado estadual Neno Razuk (PL-MS), detidos em Dourados, a segunda maior cidade do estado.

A ofensiva integra as investigações do Gaeco e do MPMS, que apuram a atuação de uma organização criminosa envolvida com o jogo do bicho, corrupção e crimes armados. Durante as ações, foram apreendidos mais de R$ 300 mil*, armas, munições e máquinas de registrar apostas.

Os agentes também cumpriram mandados em Campo Grande, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de municípios no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. O avanço das investigações levou o Gaeco a identificar outros 20 integrantes do grupo, entre eles novos líderes, apontados como responsáveis por expandir o controle da organização sobre o jogo ilegal em diversas cidades de Mato Grosso do Sul.

O MPMS afirma que a quadrilha é violenta e fortemente armada, tendo protagonizado ao menos uma série de roubos à mão armada em plena luz do dia, especialmente na região central de Campo Grande. Esses crimes, segundo o órgão, tinham como objetivo cooptar seguranças de um grupo rival em meio à disputa pelo comando da contravenção na capital.

Em fases anteriores, o deputado Neno Razuk foi denunciado pelo Ministério Público como um dos chefes da estrutura criminosa. Documentos apresentados pelo Gaeco destacam indícios da influência do parlamentar no controle das máquinas do jogo do bicho tanto na capital quanto no interior. As apurações indicam que Razuk teria ganhado espaço após a prisão de Jamil Name e Jamil Name Filho, na Operação Omertà, que desarticulou a antiga liderança da contravenção em Campo Grande.

No relatório, o Ministério Público ressalta que a exploração de jogos de azar alimenta práticas como corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro e até homicídios, caracterizando o jogo do bicho como uma atividade “extremamente danosa à sociedade”.

A operação desta terça-feira contou com apoio do Bope, Batalhão de Choque, Força Tática e Corregedoria da Polícia Militar.