Prefeitura abre licitação de quase R$ 500 mil para recompor o estoque de medicamentos

Para cumprir o objetivo de aumentar o abastecimento de medicamentos na Remus (Rede Municipal de Saúde), a Selc (Secretaria Especial de Licitações e Contratos) da Prefeita de Campo Grande abriu, nesta segunda-feira (24), para registro de preços dos fornecedores interessados na concorrência.

O investimento será de aproximadamente R$ 416, 3 mil, com o objetivo de recompor o estoque de medicamentos de todas as unidades de saúde da Capital, fazendo com que fiquem com 90% do abastecimento completo até dezembro.

O recebimento de proposta para a formação do registro de preços para a aquisição dos medicamentos será feito até o dia 5 de dezembro. A abertura da sessão de disputa será feita no mesmo dia, a partir das 8h.

Os itens e quantidades requeridas podem ser consultadas no edital do pregão, disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Campo Grande. Com a contratação válida por 12 meses, o pedido atende todos os fármacos presentes no Remume (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais).

Por Ana Clara Julião