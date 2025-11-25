‘Natal dos Sonhos’ começa pelos bairros e leva espírito natalino para todas as regiões da Capital

O ‘Natal dos Sonhos 2025’ começa no dia 29 de novembro e, neste ano, a primeira ação da programação, dentro do projeto Natal nos Bairros, acontece logo pela manhã, na Escola Municipal Regina Vasconcelos Galvão, no Parque Novo Século, onde moradores receberão atividades natalinas durante o ‘Mutirão Todos em Ação’.

Com atividades distribuídas pelas sete regiões urbanas e pelos distritos de Anhanduí e Rochedinho, o Natal nos Bairros levará personagens temáticos, música, apresentações culturais e ações comunitárias diretamente às escolas, CRAS e espaços públicos.

Com exceção da primeira ação, que acontecerá das 8h às 11h, os demais eventos contarão com programação gratuita entre 18h e 19h30, aproximando o evento das famílias que, muitas vezes, não conseguem se deslocar até o Centro.

Cronograma previsto:

29/11 – 8h às 11h – Escola Regina Vasconcelos Galvão – Parque Novo Século

29/11 – 18h às 19h30 – Rua 14 de Julho – Centro

02/12 – 18h às 19h30 – Parque Jacques da Luz – Moreninhas

03/12 – 18h às 19h30 – CRAS Henedina Hugo Rodrigues – Vida Nova

04/12 – 18h às 19h30 – Escola Isauro Bento Nogueira – Anhanduí

06/12 – 18h às 19h30 – Escola Agrícola Barão do Rio Branco – Rochedinho

08/12 – 18h às 19h30 – CRAS Hércules Mandetta – Noroeste

09/12 – 18h às 19h30 – CRAS Zé Pereira

10/12 – 18h às 19h30 – CRAS São Conrado

É importante destacar que o cronograma poderá sofrer alterações, com eventuais mudanças de local ou horário.

A proposta é descentralizar as festividades e garantir que o clima natalino chegue mais cedo às comunidades. Da Moreninha ao Vida Nova, do Noroeste ao São Conrado, o Natal chega onde as pessoas vivem, estudam e convivem, valorizando cada território e fortalecendo o sentimento de pertencimento. A iniciativa reforça o compromisso de democratizar o acesso à cultura e aproximar a programação dos moradores.

Lembrando que a abertura oficial ocorrerá às 18h, com a Parada Natalina, no palco Mamãe Noel, em frente ao Pátio Central Shopping. A Parada Natalina acontecerá até o dia 25 de dezembro, com horário previsto para às 18h40, percorrendo o circuito iluminado do Centro com carros alegóricos, artistas, personagens e diversas atrações.

Em seguida, às 19h, o público será recebido com show nacional de Bento e Totó, na Rua Marechal Rondon. Às 19h40, a Praça do Rádio recebe o primeiro Espetáculo de Natal, marcando a estreia da temporada cultural.

Praça Ary Coelho reabre no dia 6 de dezembro

Enquanto os bairros recebem as primeiras atrações, a Praça Ary Coelho permanecerá temporariamente fechada. O local passa por revitalização e pela montagem da estrutura principal do evento, como a Casa do Papai Noel, a grande árvore de Natal, o presépio, cenografias iluminadas e demais elementos do circuito natalino.

A reabertura está prevista para o dia 6 de dezembro, com funcionamento das 17h às 22h, quando o público terá acesso ao espaço totalmente ambientado para o Natal. O local ainda contará com praça de alimentação e food trucks.

Circo Rhoney Espetacular

A partir do dia 28 de novembro, a Praça do Rádio passa a receber o Circo Rhoney Espetacular, uma atração circense que integra o Natal dos Sonhos 2025 e segue até 25 de dezembro. O espetáculo oferece ao público uma experiência envolvente, reunindo acrobacias, malabarismo, música, banda ao vivo e elementos cênicos que destacam a valorização da arte e fortalecem o convívio social, com apresentações de quarta-feira a sábado.

A proposta reforça o compromisso do evento com o acesso democrático à cultura, transformando o Centro de Campo Grande em um espaço de encontro, criatividade e entretenimento para todas as idades.

O maior Natal da Capital

As ações nos bairros integram o Natal dos Sonhos 2025, considerado o maior já realizado em Campo Grande. Serão 33 dias de programação, com Parada Natalina, espetáculos diários, visitas temáticas, apresentações culturais, atividades do Sesc, grandes shows nacionais e ações inéditas voltadas à habitação social.

O circuito central engloba a Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo, com apoio de empresas e instituições parceiras.

Neste ano, o Natal dos Sonhos irá até as pessoas, iluminando bairros, unindo famílias e espalhando esperança por toda Campo Grande.

Visitas especiais da Rena

Os personagens do Natal dos Sonhos farão visitas a diversos pontos da cidade:

Feira Central – 05/12 às 19h30

Camelódromo – 06/12 às 10h

Mercado Municipal – 07/12 às 9h30

Morada dos Baís – 04/12 às 19h30

Habitação como protagonista

O Natal dos Sonhos 2025 traz um grande diferencial: a habitação social integra toda a programação, celebrando conquistas históricas da Emha e realizando eventos que transformam vidas. Serão realizados sorteios de quatro empreendimentos habitacionais:

06/12 – Sorteio Apartamentos Jd. Antártica – 20h – Praça Ary Coelho

13/12 – Sorteio Apartamentos Jorge Amado – 20h – Praça Ary Coelho

20/12 – Sorteio Apartamentos Manoel de Barros – 20h – Praça Ary Coelho

21/12 – Sorteio Apartamentos Nova Bahia – 9h – Palco Boneco de Neve, Rua 14 de Julho

Além disso, será realizado o sorteio do Programa Recomeçar Moradia. No dia 8 de dezembro, ocorre o lançamento do Edital Credihabita, destinado à contratação de profissionais como pedreiros, pintores e outras categorias, fomentando emprego, renda e qualificação no setor habitacional.

A habitação também estará presente no 10º Feirão Habita Campo Grande, que será aberto em 12 de dezembro, das 13h às 21h, na Rua 14 de Julho. O Feirão segue até 23 de dezembro (exceto domingos), aproximando milhares de famílias da oportunidade de adquirir o primeiro imóvel com subsídio federal, estadual e municipal.