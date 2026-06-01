“Operação Sossego” prende dois por violência doméstica em Ponta Porã

Foi deflagrada a “Operação Sossego” em razão de diversas denúncias realizada pela população, relacionadas à perturbação do sossego, tráfico de drogas, exploração sexual de crianças e adolescentes, utilização de som automotivo e residencial em volume excessivo. Além disso, também teve reclamações de presença de indivíduos com mandados de prisão em aberto frequentando bares, conveniências e outros estabelecimentos do município. A ação foi realizada No dia 30 de maio, foi realizada a, uma ação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil e da equipe da Força Tática de Ponta Porã.

Durante a ação, foram realizadas abordagens e fiscalizações em diversos pontos previamente identificados, com o objetivo de verificar a regularidade dos estabelecimentos comerciais, conferir a documentação necessária ao funcionamento, identificar frequentadores e prevenir a prática de infrações penais e administrativas.

Como resultado da operação, foram efetuadas duas prisões em flagrante relacionadas a crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O primeiro preso de 32 anos, foi autuado pelos crimes de vias de fato e dano, ambos praticados no contexto de violência doméstica. Já o segundo indivíduo, de 26 anos, foi preso pelos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça, também cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

A “Operação Sossego” reforça o compromisso das forças de segurança com a manutenção da ordem pública, a proteção das vítimas de violência doméstica e o atendimento às demandas da comunidade, visando proporcionar maior tranquilidade e segurança à população de Antônio João.

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