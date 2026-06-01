“Fim dos problemas com fossas”: rede de esgoto leva tranquilidade e valorização imobiliária a bairros da Capital

Comerciante e proprietário no bairro Itamaracá relata redução de gastos, mais tranquilidade e benefícios após avanço do saneamento

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário segue avançando em Campo Grande, levando mais infraestrutura, qualidade de vida e desenvolvimento para diferentes regiões da Capital. As obras fazem parte do compromisso da Águas Guariroba em ampliar o acesso ao saneamento e garantir mais dignidade para as famílias Campo-grandenses.

Além da melhoria na saúde pública e no meio ambiente, a chegada da rede de esgoto também representa mais segurança e tranquilidade para os moradores, que deixam de conviver com os transtornos causados pelas fossas sépticas.

Para o comerciante e morador do bairro Itamaracá, Cláudio Simonato, a mudança impacta diretamente a rotina e também a valorização dos imóveis.

“A rede de esgoto traz a tranquilidade da gente não precisar mais se preocupar com a construção de fossas, o gasto para esvaziar e a preocupação com a estrutura delas. Tenho alguns imóveis na região e isso só traz benefícios para nós, pela valorização e também pela saúde. Já tive muitos problemas com esvaziamento de fossas nos meus imóveis”, destaca.

Além da praticidade e da redução de gastos com fossas, a chegada da rede de esgoto também influencia diretamente na valorização das propriedades.

Um levantamento divulgado em 2025 pelo Instituto Trata Brasil, com base em dados do IBGE, aponta que o valor médio dos aluguéis em residências com saneamento no país é de R$ 792,13, enquanto em moradias sem os serviços básicos o valor médio é de R$ 577,82 — uma diferença de R$ 214,31.

O dado mostra que imóveis com acesso ao saneamento possuem valor médio de aluguel cerca de 37% maior em comparação às moradias sem os serviços básicos.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 893 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.