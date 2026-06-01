Precisando de atendimento? Carreta de saúde da mulher para diagnóstico precoce de câncer de mama e do útero chega a Naviraí

Mulheres que usam o SUS de Naviraí, cidade no interior de Mato Grosso do Sul, e da região, passam a contar com os serviços especializados da carreta do programa ‘Agora Tem Especialistas’, do Governo do Brasil. A unidade móvel do SUS oferecerá consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias voltadas ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. O atendimento será realizado para pacientes previamente agendadas e encaminhadas pela secretaria municipal de saúde.

Além de Naviraí, outros 15 municípios serão contemplados com carretas do ‘Agora Tem Especialistas’, que levam mais atendimento onde a população está. As unidades móveis geralmente são instaladas em regiões de difícil-acesso, alta demanda reprimida ou cidades-polo, locais referência para povoados ao redor. Com estrutura moderna e equipe multiprofissional, elas ofertam desde consultas até exames e procedimentos essenciais para o diagnóstico e tratamento.

“Há sete meses, o Governo do Brasil, o Governo Lula, pelo Ministério da Saúde, inovou ao colocar atendimento especializado sobre rodas para levar para todos os cantos do país. Hoje, são 81 unidades móveis que já atenderam mais de 140 mil pessoas que aguardavam semanas e meses por um exame ou uma cirurgia sem previsão de ocorrer. Até o fim do ano, serão 150 carretas multiplicando esses resultados para que todos os brasileiros e brasileiras tenham atendimento rápido e de qualidade”, afirma o ministro Alexandre Padilha.

Desde outubro de 2025, as unidades móveis já rodaram mais de 54 mil kms, levando mais atendimento a todo o país — distância equivalente a quase uma volta e meia ao redor da Terra. Até o momento, 81 carretas atenderam 146 mil pessoas foram atendidas nas carretas e 383 mil procedimentos foram realizados, inclusive cirurgias de catarata que devolveram a visão para mais de 20 mil pessoas, números que contribuíram para zerar as filas em 44 municípios brasileiros.

No Mato Grosso do Sul, a iniciativa do Governo do Brasil também levou o cuidado especializado em imagem e saúde da mulher para mais perto da população de outras cidades. As carretas já passaram por Campo Grande, Coxim, Corumbá, Miranda e Três Lagoas.

Mais oferta de atendimento especializado em todo o país

Além das carretas, o programa Agora Tem Especialistas atua em diversas frentes para reduzir o tempo de espera por atendimento especializado no SUS. Entre as ações estão mutirões aos fins de semana, reativação de espaços ociosos em hospitais públicos, ampliação do horário de funcionamento de policlínicas, contratação de médicos especialistas e ampliação do atendimento a pacientes do SUS em hospitais privados e filantrópicos credenciados.

As iniciativas já contribuíram para resultados expressivos na rede pública. Em 2025, o país alcançou a marca de 14,9 milhões de cirurgias eletivas — crescimento de 42% em relação a 2022 —, além de registrar 1,3 milhão de exames especializados e 14 milhões de internações realizadas pelo SUS.

Com Ministério da Saúde

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