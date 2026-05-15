Operação na fronteira apreende 4 toneladas de mercadorias irregulares e cocaína em Corumbá

Uma operação coordenada pela Receita Federal apreendeu cerca de quatro toneladas de mercadorias irregulares durante ações de fiscalização na região de fronteira de Corumbá. A ofensiva também resultou na apreensão de aproximadamente oito quilos de cocaína e na recuperação de veículos furtados.

Batizada de “Escudo Aéreo”, a operação foi realizada entre os dias 11 e 14 de maio e contou com participação do CEOAR (Centro Nacional de Operações Aéreas da Receita Federal), do Exército Brasileiro e do Dracco, da Polícia Civil.

As equipes atuaram em assentamentos rurais, rodovias e áreas urbanas consideradas estratégicas na faixa de fronteira.

Segundo a Receita Federal, além das mercadorias sem documentação regular, foram recuperados dois veículos com registro de furto.

Durante as fiscalizações, também foram apreendidos três veículos usados no transporte de combustível contrabandeado e outras cargas ilícitas.

A Operação Escudo Aéreo faz parte das ações da Fera Nacional (Força Especial de Repressão Aduaneira), programa voltado ao reforço da fiscalização em regiões de fronteira para combater tráfico de drogas, contrabando e crimes transnacionais.

De acordo com a Receita Federal, a integração entre forças de segurança e órgãos federais busca enfraquecer a atuação de organizações criminosas na região fronteiriça.