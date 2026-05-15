É hoje! 9ª Festa do Queijo começa nesta sexta-feira (15) com entrada gratuita

A 9ª edição da tradicional Festa do Queijo de Rochedinho começa nesta sexta-feira (15), a partir das 17h, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco. Com entrada gratuita, o evento terá dois dias de programação e deve reunir milhares de pessoas no distrito.

Considerada uma das principais celebrações da produção artesanal da região, a festa contará com mais de 60 expositores, reunindo queijos artesanais, doces derivados do leite, compotas, conservas, praça de alimentação, artesanato, brinquedos e atrações culturais.

Além dos tradicionais queijos frescal, meia-cura e curado, o público também encontrará sabores especiais, doces artesanais, gelatos e produtos ligados à identidade rural da festa.

A programação desta sexta-feira segue até às 23h. A abertura oficial está prevista para as 19h, e às 21h o público acompanha o show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom.

No sábado (16), a festa continua também das 17h às 23h, com apresentações do Grupo Uirapuru, Iko Cordeiro e Grupo Pé de Cedro.

Neste ano, a Festa do Queijo chega à maior edição já realizada, ampliando a programação para dois dias. A expectativa é repetir o sucesso do ano passado, quando cerca de 10 mil pessoas passaram pelo evento.

Programação

Sexta-feira (15)

17h às 23h;

19h – Abertura oficial;

21h – Show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom;

Sábado (16)

17h às 23h;

21h – Show do Grupo Uirapuru e Iko Cordeiro;

Show do Grupo Pé de Cedro.

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