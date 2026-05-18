Operação Mute realiza inspeção e apreende celulares em presídios de MS e outros estados

Na manha desta segunda-feira (18) foi deflagrada a 11ª fase da Operação Mute, com o objetivo de combater a comunicações ilícitas dentro de presídios. A ação foi realizada pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e coordenada a pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo as informações divulgadas, durante a operação foi realizado revistas nas celas, com a intenção de apreender aparelhos celulares e qualquer outro material ilícito. O objetivo é interromper a comunicação dos presos com pessoas de fora, reduzindo o contato com integrantes de organizações criminosas.

Os agentes tiveram o auxílio de equipamentos como scanners corporais, raio x, drones e bloqueadores de sinal, aumentando a capacidade de fiscalização dentro das unidades prisionais.

Desde o seu inicio, em 2023, a ação já apreendeu mulheres de aparelhos celulares em todos os presídios brasileiros. A 10ª fase da operação foi realizada em março deste ano e teve 4.837 celas inspecionadas, com a participação de s 35.056 policiais penais.

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