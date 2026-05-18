Deputado Neno Razuk pode perder mandato após justiça determinar retotalização dos votos do PL

Após a Justiça determinar a retotalização dos votos do casal Loester e Raquelle Trutis, condenados por gastos ilícitos na campanha de 2022, a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) deve ter mudança nas próximas semanas.

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) deve ter mudança nas próximas semanas. Isso porque a Justiça Eleitoral decidiu anular os 21.784 votos do Tio Trutis e os 10.782 de sua companheira, Raquelle Trutis, ambos do PL. Por conta desta decisão, nesta quinta-feira (21) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Carlos Eduardo Contar, fará o reprocessamento dos votos e esta recontagem deve fazer com que o deputado Neno Razuk perca seu mandato.

A vaga deve ser transferida para o PSDB, que tem como primeiro suplente o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), João César Matto Grosso.

A decisão depende de análise do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Segundo assessoria do deputado Neno Razuk, até o momento não há um pronunciamento oficial a ser feito, uma vez que ele ainda não foi nem notificado.

Entenda o caso.

O PL alcançou, nas eleições de 2022, o total de 132.945 votos. Com esse montante, a legenda garantiu três cadeiras no parlamento estadual. Agora, com a recontagem dos votos, retiram-se os 10.782 votos de Raquelle, implicando a potencial perda da cadeira de Neno Razuk.

O deputado enfrenta condenação sob recurso no âmbito da Operação Sucessione — que investiga a disputa pelo jogo do bicho em Campo Grande. Sem mandato, ele perde o foro privilegiado, podendo, inclusive, ser preso sem a necessidade de autorização da Assembleia.

O pai e os dois irmãos de Neno estão presos desde a 4ª fase da operação, deflagrada em novembro de 2025. O patriarca está preso sob regime domiciliar após a defesa demonstrar comprometimento da saúde. Neno foi denunciado pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) como chefe do esquema de disputa pelo território do jogo do bicho na Capital, mas teve pedido de prisão negado.