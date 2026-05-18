PRF apreende 4,5 toneladas de maconha em Dourados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 4.500 quilos de maconha, neste domingo (17), em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, durante fiscalizações na BR-163, os policiais avistaram um caminhão estacionado às margens da rodovia, ao se aproximar, a equipe flagrou o condutor abandonando o veículo e empreendeu fuga a pé. Buscas foram realizadas, mas o motorista não foi localizado.

No caminhão foram encontrados os fardos de maconha. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Dourados.

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