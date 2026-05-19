Operação Lucis mira tráfico internacional e lavagem de dinheiro em quatro estados

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Lucis, com foco no combate ao tráfico internacional de drogas, à lavagem de dinheiro e outros crimes ligados à atuação de uma organização criminosa investigada em Mato Grosso do Sul e outros três estados do país.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, imóveis e valores pertencentes a pessoas físicas e jurídicas investigadas. As ordens judiciais são executadas nas cidades de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul; São Paulo e Guarulhos, em São Paulo; Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso; e Porto Seguro, na Bahia.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a apreensão de aproximadamente 551,9 quilos de cocaína realizada em dezembro de 2024 pelo TOR/MS (Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai. A partir do flagrante, os investigadores aprofundaram as diligências para identificar os integrantes da suposta organização criminosa e o esquema financeiro utilizado para ocultação de patrimônio.

A operação mobiliza policiais federais de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Bahia, com apoio de equipes do TOR/MS e do BOPE de Mato Grosso. Conforme a PF, o objetivo é desarticular toda a estrutura logística e financeira utilizada pelo grupo investigado para o tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais.

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