Fenapro empossa nova diretoria para o biênio 2026-2027

Ana Celina Bueno é a primeira mulher a presidir a entidade

A Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) dará posse, no dia 25 de fevereiro, à diretoria que comandará a entidade no biênio 2026-2027. A gestão será presidida pela publicitária Ana Celina Bueno, primeira mulher a ocupar o cargo na história da Federação. A eleição ocorreu por unanimidade entre os presidentes dos Sindicatos das Agências de Propaganda (Sinapros) de todo o País.

A nova diretoria assume com foco no fortalecimento institucional do setor e na ampliação do diálogo com entidades da indústria da comunicação para a construção de pautas conjuntas voltadas ao desenvolvimento do mercado publicitário.

Também integram a gestão o vice-presidente Juliano Brenner Hennemann (RS), o diretor-tesoureiro Alexandre Pedroni (ES), o diretor de relações institucionais Daniel Queiroz (PE) e os diretores conselheiros Roberto Tourinho (SP), Adriany Bueno (MS) e João Daniel (RN).

Segundo Ana Celina, a nova gestão pretende ampliar a articulação institucional do setor e estimular o desenvolvimento das agências brasileiras. “A Fenapro quer fortalecer o diálogo entre as entidades do mercado e contribuir para a construção de agendas que ampliem a competitividade e a sustentabilidade do setor”, afirma.Para o vice-presidente Juliano Brenner Hennemann, o momento é de fortalecimento coletivo

da representatividade da atividade publicitária. “O mercado vive um cenário de rápidas transformações. A atuação coordenada entre as entidades será fundamental para apoiar as agências e ampliar a relevância da publicidade brasileira”, destaca.

Representando Mato Grosso do Sul na diretoria nacional, a diretora conselheira Adriany Bueno ressalta a importância da presença dos estados nas decisões estratégicas do setor.

“Os mercados regionais têm papel cada vez mais relevante na construção de uma publicidade mais diversa, inovadora e conectada às realidades locais. Mato Grosso do Sul vive um momento de amadurecimento do seu ecossistema de agências, com empresas estruturadas e preparadas para competir nacionalmente. Nossa atuação na Fenapro será no sentido de ampliar essa integração e garantir que as pautas regionais tenham protagonismo dentro do Sistema Nacional”, afirma.

Entre as prioridades da nova gestão estão a formação de novas lideranças associativas e empresariais e o fortalecimento de programas voltados ao desenvolvimento das agências, incluindo iniciativas de capacitação e inteligência de mercado.

A diretoria também pretende ampliar a representatividade do Sistema Nacional das Agências de Propaganda e reforçar a presença institucional da Fenapro nos mercados regionais.

Ana Celina é fundadora da Acesso Estratégia Criativa, agência sediada em Fortaleza com 25 anos de atuação. Foi presidente do Sinapro-CE, integra o Conselho Superior do CENP e, em 2025, recebeu o prêmio de Melhor Diretora de Agência de Publicidade pelo portal Nosso Meio.

Sobre o Sistema Nacional das Agências de Propaganda

O Sistema é composto pela Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), 19 Sinapros (Sindicatos das Agências de Propaganda) e 3 Delegacias estaduais, que, juntos, estão presentes em todo o território nacional e representam um ecossistema que reúne 850 agências associadas e 1.500 sindicalizadas, e mais de 50 mil colaboradores. O Sistema atua na defesa, fomento e permanente transformação e evolução das agências de propaganda.

Atualmente, o Sistema conta com lideranças associativas engajadas em prol do setor, atuando em compartilhamento de serviços e informações estratégicas, refletindo a mobilização e engajamento de lideranças empresariais e associativas que servem de referência para o mercado. O Sinapro posiciona-se como o principal suporte estratégico para o desenvolvimento e transformação do negócio das agências de propaganda em todo o território nacional.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram