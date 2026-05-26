Operação da PF mira esquema de venda ilegal de cigarros eletrônicos em Campo Grande

Foto: divulgação
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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Vapor Contumaz, em Campo Grande, com o objetivo de desarticular um esquema de contrabando e comercialização ilegal de cigarros eletrônicos.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens móveis e imóveis e suspensão das atividades de uma empresa apontada como responsável por auxiliar no esquema criminoso.

Segundo as investigações, os alvos atuavam de forma contínua e estruturada, utilizando uma empresa formal para viabilizar a venda de produtos estrangeiros introduzidos irregularmente no país, o que, em tese, configura o crime de contrabando.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava aplicativos de mensagens para negociar os cigarros eletrônicos e evitar a fiscalização. As entregas eram combinadas previamente com os compradores, dificultando a identificação dos locais de armazenamento e distribuição das mercadorias ilícitas.

A investigação busca agora identificar a extensão do esquema, possíveis fornecedores e outros envolvidos na comercialização irregular dos produtos.

Os materiais apreendidos durante a operação devem passar por análise da Polícia Federal para auxiliar no aprofundamento das investigações.

 

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