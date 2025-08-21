TCE-MS reintegra conselheiro Osmar Jeronymo após decisão do STF

Portaria que mantinha conselheiro substituto em exercício foi revogada nesta quinta-feira (21)



O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul publicou em edição extra do Diário Oficial, nesta quinta-feira (21), a determinação para o retorno imediato do conselheiro Osmar Jeronymo ao cargo. A medida cumpre decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Inquérito 4.982-DF.

Com a reintegração, foi revogada a Portaria nº 204, de 14 de maio de 2025, que havia convocado o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira para exercer a função.

