Motorista de caminhão cai no rio e buscar entram no segundo dia em Rio Brilhante

As buscas pelo motorista do caminhão que caiu de uma ponte no Rio Vacaria, na BR-163, em Rio Brilhante, continuam na manhã desta terça-feira (12).

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (11), no km 344 da rodovia, no sentido norte. Segundo informações, o caminhão seguia pela pista quando bateu contra o guard-rail e despencou no rio.

O veículo ficou completamente submerso e, até o momento, nenhuma vítima foi localizada.

Equipes da Motiva Pantanal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PMA (Polícia Militar Ambiental) estiveram no local.

Ainda durante a noite, mergulhadores iniciaram as buscas, mas os trabalhos precisaram ser interrompidos por questões de segurança operacional.

Nas primeiras horas desta terça-feira, as equipes retomaram as buscas pelo motorista desaparecido.

Durante a noite, o trecho da BR-163 funcionou no sistema “pare e siga”, porém, nesta manhã, não há interdição na rodovia.