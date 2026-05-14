‘MS Cidadão’ retorna a Capital neste sábado (16), com serviços gratuitos e atendimento integrado à população

Neste sábado, 16 de maio, o programa MS Cidadão realiza sua segunda edição em Campo Grande, levando serviços essenciais gratuitos à população e reforçando a presença do Governo do Estado junto às comunidades. A iniciativa já ultrapassou a marca de 3.200 atendimentos realizados nas edições promovidas em Aquidauana, Campo Grande, Jardim e Coxim.

Com uma proposta de atendimento integrado, o programa reúne em um único espaço serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, emissão de documentos, cultura e lazer. Entre os principais resultados já alcançados estão a emissão de cerca de 400 documentos de identidade, mais de 200 exames preventivos e mamografias, além de centenas de atendimentos médicos e odontológicos.

A ação conta com a participação de diversos órgãos estaduais, prefeituras municipais e instituições parceiras, promovendo mais agilidade, comodidade e acesso aos serviços públicos.

O secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Junior, destacou a importância da iniciativa para aproximar o poder público da população. “Esse é um programa que representa o compromisso do Governo do Estado com as pessoas. O MS Cidadão leva dignidade, acesso aos serviços públicos e atendimento humanizado diretamente para as comunidades, aproximando o Estado da realidade da população”, afirmou.

Já o secretário-executivo de Políticas da Capital, Markitos Perez, ressaltou o impacto social das ações desenvolvidas pelo programa. “O MS Cidadão é uma ação que facilita a vida da população. Muitas pessoas conseguem resolver diversas demandas em um único lugar, com rapidez e qualidade no atendimento. É um trabalho de integração que gera resultados concretos para quem mais precisa”, pontuou.

Além da estrutura do Governo do Estado, a ação conta com o apoio de parceiros como Energisa, Cassems, UEMS na Comunidade, Agems e instituições locais, fortalecendo a rede de serviços oferecida à população sul-mato-grossense.

Serviço

Horário: 8h às 12h;

Local: E.E Cívico Militar Marçal de Souza Tupã;

Endereço: Rua Luís Vasconcelos, 200 – Jardim Los Angeles, Campo Grande (MS).

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