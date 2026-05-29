NAR realiza ‘Bazar Beneficente’ no Armazém Cultural neste sábado (30)

O Núcleo Assistencial Ramatis realiza seu 2º Bazar Beneficente neste sábado (30). O evento vai acontecer das 7h30 às 18h, no Armazém Cultural de Campo Grande, ao lado da Feira Central, na Avenida Calógeras, 3065. Os produtos comercializados no local foram doados pela Receita Federal de Mato Grosso do Sul e serão vendidos a preços muito abaixo dos comercializados pelo mercado.

Serão vendidos aparelhos de celular, perfumes importados, pneus de caminhão, garrafas térmicas, relógios, armações de óculos, cadeados de vários tamanhos, patinetes elétricos, calçados babuche, entre outros.

Para o presidente do NAR, Adão Nazareno Barros Marques, as doações de produtos feitas pela Receita Federal são muito importantes, pois possibilitam a arrecadação de recursos em prol do trabalho voluntário. “Somos muito gratos por essa ajuda. Com os valores arrecadados compramos fraldas, materiais escolares, alimentos, cobertores, que são doados para as famílias atendidas pelo projeto”, disse.

Segundo o delegado da Receita Federal do Brasil em MS, Zumilson Custódio da Silva, a destinação de mercadorias e bens apreendidos para entidades sem fins lucrativos, entidades privadas que prestam serviço público relevante para as comunidades, faz parte de um programa da Receita Federal chamado Receita Cidadã.

“Trata-se de uma destinação social. Esses produtos entram no país de forma irregular, trariam prejuízos para a economia, não recolhem os tributos devidos e trariam prejuízos à sociedade. Essas instituições que recebem essa destinação fazem os seus bazares, seus eventos com esses produtos, muitos deles podem ser utilizados diretamente pela instituição, e essa é uma forma das entidades levantarem recursos, terem forma de se manterem ativas e prestarem esse serviço para a sociedade”, salientou o delegado.

Na ocasião, serão distribuídas senhas, por ordem de chegada, para o acesso a parte interna do Armazém Cultural de Campo Grande.