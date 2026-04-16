Jacaré é resgatado em quintal de residência na área urbana de Miranda

Animal foi capturado pela Polícia Militar Ambiental e devolvido ao habitat natural

Um jacaré-do-pantanal foi resgatado em uma residência na área urbana de Miranda, após moradores acionarem a PMA (Polícia Militar Ambiental). O caso ocorreu na última quarta-feira (15), depois que o animal apareceu no quintal do imóvel, gerando preocupação na vizinhança.

De acordo com a PMA, a equipe foi chamada por meio de denúncia e realizou a captura do animal com uso de técnicas específicas de manejo de fauna silvestre. A atuação foi considerada necessária diante do risco potencial em área com circulação de pessoas.

Após a contenção, os policiais avaliaram o estado do jacaré e constataram que ele não apresentava ferimentos aparentes. Em seguida, o animal foi devolvido ao habitat natural em local adequado.

O jacaré-do-pantanal é uma espécie comum na região e pode ultrapassar dois metros de comprimento. Apesar de não ser considerado naturalmente agressivo, pode reagir quando se sente ameaçado, especialmente em ambientes urbanos.

A Polícia Militar Ambiental orienta que, ao encontrar animais silvestres, a população não tente capturá-los ou afastá-los por conta própria. A recomendação é acionar os órgãos responsáveis para garantir a segurança das pessoas e a preservação do animal.

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