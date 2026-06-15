Naviraí é alvo de megaoperação que mira grupos criminosos

Na manhã desta segunda-feira (15) Mato Grosso do Sul é alvo de uma megaoperação que mira grupos criminosos que comandam e atuam em facções, a partir de presídios pelo país. Ao todo, são cumpridos 559 mandados de prisão em Naviraí (MS) e cidades do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

No entanto conforme a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) ao Jornal O Estado os presídios de Mato Grosso do Sul não foram alvos da operação. Apenas são realizados mandados na cidade.

Segundo informações, a operação apura integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Cerca de mil policiais foram para as ruas para cumprir 304 mandados de prisão e mais 255 de busca e apreensão. Parte das investigações, estão sendo realizadas em presídios.