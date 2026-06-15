Naviraí é alvo de megaoperação que mira grupos criminosos

Na manhã desta segunda-feira (15) Mato Grosso do Sul é alvo de uma megaoperação que mira grupos criminosos que comandam e atuam em facções, a partir de presídios pelo país. Ao todo, são cumpridos 559 mandados de prisão em Naviraí (MS) e cidades do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.
No entanto conforme a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) ao Jornal O Estado os presídios de Mato Grosso do Sul não foram alvos da operação. Apenas são realizados mandados na cidade.
Segundo informações, a operação apura integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Cerca de mil policiais foram para as ruas para cumprir 304 mandados de prisão e mais 255 de busca e apreensão. Parte das investigações, estão sendo realizadas em presídios.
A Operação Panóptico é realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Paraná (MP-PR), em integração com as corporações da Secretaria de Segurança do Paraná (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Científica).
Nome da Operação
O nome da operação deriva da palavra “panóptico” (na etimologia grega, “aquilo onde tudo é visto”), que teve seu uso popularizado pelo sociólogo Michel Foucault na obra Vigiar e Punir, para conceituar o sentimento de controle constante a partir de uma estrutura arquitetônica da qual é possível observar de cima uma vasta área, trazendo a percepção de uma vigilância perpétua e onipresente.
Com informações do G1 PR e RPC