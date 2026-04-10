Mulher tem cartão trocado por ambulante após show e perde mais de R$ 8 mil

Uma mulher de 44 anos teve prejuízo de R$ 8,1 mil após ter o cartão trocado por um vendedor ambulante na saída de um show em Campo Grande. O caso foi registrado como furto qualificado mediante fraude na Depac Centro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima retornava do show do Guns N’ Roses pela BR-262 quando parou nas proximidades de um condomínio, na região do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, para comprar uma água de um ambulante.

No momento do pagamento, feito inicialmente por aproximação, o vendedor alegou falha na maquininha e pediu que a operação fosse refeita em outro aparelho, desta vez com inserção do cartão e digitação da senha. Após concluir a transação, ele devolveu o cartão e deixou o local.

Pouco depois, a mulher recebeu notificações do banco sobre compras não reconhecidas. Ao conferir, percebeu que o cartão em sua posse não era o dela, mas de outro titular.

De acordo com o registro, foram realizadas duas transações em um atacadista da Capital, nos valores de R$ 3,6 mil e R$ 4,5 mil, totalizando o prejuízo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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