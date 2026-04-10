Homem é agredido e roubado por hóspede dentro de casa em Ladário

Um homem foi vítima de agressão e roubo dentro da própria casa na noite de quinta-feira (9), em Ladário, município a 426 quilômetros de Campo Grande. O suspeito é um conhecido que estava hospedado no local.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois consumiam bebida alcoólica quando, de forma repentina, o hóspede passou a agredir a vítima com socos e chutes. O homem sofreu lesão no nariz.

Após as agressões, o suspeito pegou uma mochila da vítima, que continha carteira com documentos pessoais, cartão de crédito e dinheiro, e fugiu do local.

A vítima informou a polícia que o autor frequenta o Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas).

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e furto qualificado por abuso de confiança e será investigado.