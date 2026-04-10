Show do Guns N’ Roses expôs limite da mobilidade em Campo Grande, diz organização

Produção afirma que BR-262 não suportou fluxo de 35 mil pessoas

O congestionamento registrado no acesso ao show do Guns N’ Roses, em Campo Grande, levou a organização do evento a se manifestar publicamente e apontar limitações na infraestrutura viária da cidade.

Em nota oficial divulgada após as críticas, a produção afirma que o problema no trânsito evidenciou um “desafio histórico” de mobilidade. O show, realizado na noite de quinta-feira (9), reuniu cerca de 35 mil pessoas no Autódromo Internacional.

De acordo com o documento, o principal ponto de retenção foi a BR-262, rodovia federal de pista simples que concentrou o fluxo de veículos. A organização reconhece o congestionamento e afirma que a via não teve capacidade para absorver o volume simultâneo de público.

A situação gerou reclamações de fãs nas redes sociais, com relatos de demora no deslocamento e dificuldade de acesso ao local. O início da apresentação foi adiado em cerca de uma hora e meia para permitir a entrada de pessoas que ainda estavam no trânsito.

A nota também destaca que o evento foi planejado com antecedência e teve participação de órgãos públicos, como PRF (Polícia Rodoviária Federal), Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), responsáveis pela operação e autorização.

Segundo a organização, não cabe à iniciativa privada a gestão do trânsito em rodovias ou vias urbanas. O texto reforça que todas as etapas sob responsabilidade da produção foram executadas conforme o planejamento aprovado.

Além dos transtornos, o documento aponta que o evento teve impacto econômico estimado em mais de R$ 33 milhões, com aumento na ocupação hoteleira e movimentação no comércio local.

Nota de pesar

Ainda nos esclarecimentos, a empresa lamenta a morte de um dos trabalhadores durante o Show e reforça que o evento contou com a presença do Corpo de Bombeiros e forças de segurança. Embora os esforços, a vítima não resistiu e faleceu no local.

“Toda solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor. A organização do evento do show da banda Guns N’ Roses, realizado no Autódromo Internacional de Campo Grande na noite de 9 de abril, manifesta profundo pesar pelo falecimento de um trabalhador que passou mal durante a realização do evento.

De acordo com as informações confirmadas, o homem sofreu um mal súbito nas imediações do local e recebeu atendimento imediato das equipes de emergência que estavam de prontidão no evento, com apoio do Corpo de Bombeiros e forças de segurança. Apesar de todos os esforços de reanimação, infelizmente ele não resistiu.

Neste momento, a organização se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus mais sinceros sentimentos diante desta perda.

Ressaltamos que o evento contou com estrutura médica e de atendimento emergencial compatível com a magnitude da operação, incluindo equipes especializadas e unidades de suporte avançado, preparadas para atuação imediata em situações como esta.

A organização segue à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários”, diz a nota na integra.

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