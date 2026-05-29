Mulher recebe ´tapa na bunda´ de desconhecido enquanto andava pela rua, em Ponta Porã

Nesta ultima quarta-feira (27) uma mulher foi importunada sexualmente por um motociclista enquanto andava pela rua. O caso aconteceu no bairro Primavera I, em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem desfere um tapa nas nádegas da vítima sem consentimento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima caminhava sozinha pela rua por volta das 16h40, quando, em determinado momento, um motociclista se aproxima e desfere um tapa na bunda da mulher. No momento do crime, o homem estava de moletom e tênis azul.

Após isso, é possível observar o autor virando na primeira rua e fugindo do local. Até o momento, o suspeito não foi identificado e localizado.

O caso foi registrado como importunação sexual.