Inmet alerta para risco de tempestade em 51 cidades de MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em 51 cidades de Mato Grosso do Sul. O aviso entrou em vigor das 11h de ontem (1°) até às 11h desta quinta-feira (2). Durante esse período, podem ocorrer ventos fortes de até 60 km/h.

O alerta prevê um acumulado de chuvas de até 50 milímetros por dia, com baixo risco de danos, como corte de energia elétrica, quedas de granizo, alagamentos e danos às plantações. As rajadas de vento também podem derrubar árvores.

As cidades afetadas incluem: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anaurilândia, Angelica, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.