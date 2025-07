Suspeito de executar jovem no Jardim Los Angeles é preso pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da DHPP (Delegacia Especializada de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa), prendeu na tarde de terça-feira (8) Tiago de Almeida Conceição, de 36 anos, suspeito de ser o autor dos disparos que mataram Jefferson Fiori da Silva Ferrari, de 28 anos, no dia 10 de junho, no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Tiago estava com mandado de prisão temporária em aberto e foi localizado em uma residência no Bairro Jardim Noroeste. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou ser o autor dos tiros que mataram Jefferson e alegou que teria agido por conta de ameaças feitas pela vítima.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Tiago afirmou ter agido sozinho, negando a participação de terceiros, inclusive a do suposto mandante Gabriel Garcia Ferreira, preso em 3 de julho. Tiago também relatou que a arma usada no crime pertencia a um parente falecido. Após ter o mandado de prisão cumprido, ele foi conduzido à sede da DHPP.

Tiago possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. A Polícia Civil segue investigando o caso e não descarta a participação da dupla em outros homicídios na região.

Relembre o crime

Jefferson foi assassinado no dia 10 de junho, quando trafegava pela Rua Coronel Moreira César, no Jardim Los Angeles. Um motoqueiro se aproximou da vítima e efetuou aproximadamente cinco disparos. Jefferson chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros encontrou a vítima com perfurações nas costas e na região pélvica. Câmeras de segurança da região registraram parte da ação criminosa.

Dias após o crime, no dia 3 de julho, a Polícia Civil prendeu Gabriel Garcia Ferreira, apontado inicialmente como mandante da execução. Ele foi localizado na própria residência, na Rua José Maurício, no mesmo bairro onde o homicídio ocorreu.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e prisão, os policiais encontraram 33 pinos de cocaína e outras 13 porções da droga, todas em local de fácil acesso a três crianças que estavam no imóvel. Gabriel foi preso em flagrante por tráfico de drogas, além de ser investigado por envolvimento no homicídio de Jefferson.

As investigações continuam para esclarecer completamente a motivação do crime e se há outros envolvidos.

