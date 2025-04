Mulher morre após capotamento em estrada rural de Jaraguari

Nair, de 52 anos, perdeu o controle da Saveiro e morreu no local; polícia investiga as circunstâncias do acidente

Um grave acidente na noite de sábado (19) resultou na morte de uma mulher de 52 anos na MS-244, zona rural de Jaraguari, município a 47 km de Campo Grande. A vítima, identificada como Nair, conduzia uma picape Saveiro quando perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. Ela morreu ainda no local.

A ocorrência foi registrada próximo à região conhecida como Jaraguari Velho. Um morador de uma chácara nas proximidades ouviu barulhos de frenagem seguidos por um forte impacto, e acionou a polícia. A cerca de 500 metros da Vila Triângulo, os agentes encontraram o veículo destruído contra a cerca de uma propriedade rural e o corpo da condutora com ferimentos graves na cabeça, inclusive com fratura exposta.

Informações preliminares levantadas no local indicam que Nair havia passado o dia com amigos e ingerido bebida alcoólica. No entanto, ainda não se sabe para onde ela se dirigia no momento do acidente.

A Polícia Civil, a Polícia Militar Rodoviária e a equipe de perícia estiveram no local para os levantamentos de praxe. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria condutora.

