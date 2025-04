Emissoras são autorizadas a retransmitir canais digitais de TV na BA, MA, MS, PE e SP

Outorgas, concedidas pelo Ministério das Comunicações nesta quinta-feira (17), vão beneficiar moradores de seis municípios

Ministério das Comunicações autorizou nesta quinta-feira (17) novas retransmissões de canais digitas de TV em municípios da Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo.

As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

No Maranhão, o Sistema Marapa de Comunicação foi autorizado a retransmitir sinal em Santa Inês. Já a Televisão Cidade Modelo recebeu outorga para operar em Miranda do Norte.

O Sistema de Comunicação Capim Dourado recebeu aval para retransmitir em Vitória na Conquista, na Bahia. A Faria & Carvalho Comunicações vai operar em Dourados (MS).

A Televisão Cachoeira do Sul vai retransmitir sinal em Artur Nogueira (SP). A Televisão Cidade Modelo retransmitirá também em Salgueiro (PE).

A partir das publicações, as empresas que receberam a liberação devem obter as autorizações junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e solicitar o licenciamento da estação dentro do prazo.

RTV

O serviço tem a finalidade de retransmitir, de forma simultânea ou não, os sinais de estação geradora de televisão, fazendo com que os sinais das estações geradoras sejam recebidos em locais onde não são alcançados diretamente ou atingidos em condições técnicas inadequadas. As emissoras autorizadas a executar os serviços de RTV poderão retransmitir os sinais oriundos de estações geradoras de TV comercial ou educativa.

As autorizações para execução do serviço de RTV poderão ser concedidas em caráter primário (canal protegido de interferências) ou secundário (canal sem proteção contra interferências). Nos dois casos, as autorizações são concedidas de forma precária, por serem serviços ancilares ao serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV).

Com informações do Ministério das Comunicações.

