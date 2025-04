Carro capota após colisão violenta em cruzamento da região central de Campo Grande

Motorista foi socorrido pelos bombeiros; veículos ficaram destruídos e foram parar na calçada

Uma batida entre dois veículos terminou com capotamento e destruição total dos carros, na noite desta sexta-feira (18), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Espírito Santo, em Campo Grande. Um dos motoristas precisou ser socorrido.

O acidente envolveu um Chevrolet Sonic e um Peugeot 208. Com o impacto, um dos automóveis capotou e ambos foram parar na calçada. O condutor do Sonic foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para avaliação médica, mas sem ferimentos graves.

Segundo as informações iniciais, o Sonic seguia pela Afonso Pena no sentido Parque dos Poderes – Centro, enquanto o Peugeot trafegava pela Espírito Santo, rumo à Avenida Mato Grosso. A dinâmica da colisão será apurada pela Polícia de Trânsito, já que o cruzamento possui semáforo e ainda não se sabe qual dos condutores avançou o sinal.

Equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran) também esteve no local.

