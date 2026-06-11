Motorista é preso após furtar carga de combustível e vender de forma clandestina, em Bandeirantes

Nesta quarta-feira (10), um motorista, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após furtar parte da carga de combustível que estava transportando e vender produto de forma clandestina. O caso aconteceu no município de Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande. A investigações foram realizadas pela DELEAGRO (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato)

Ainda segundo as informações divulgadas pela Policia Civil, o responsável pelo recebimento e armazenamento do combustível furtado também foi preso.

Foi realizada perícia no local com o objetivo de investigar chances de possível crime contra o meio ambiente. Foram apreendidos os reservatórios utilizados para o armazenamento do combustível, cerca de 2 mil litros de óleo diesel e dois celulares.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em ações desencadeadas no bojo da Operação Protetor coordenadas pela IOPI/CGFRON/SENASP/MJSP.

Os presos permanecem à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar mais envolvidos com os crimes.

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